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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد تخفيف الأحمال في رمضان.. ترقب لخطة وزارة الكهرباء

صدى البلد

ينتظر العديد من المصريين بفارغ الصبر معرفة موعد انقطاع الكهرباء، في ظل اقتراب شهر رمضان، وذلك بعد 8 أشهر من تطبيق خطة تخفيف الأحمال في شهر يوليو الماضي.

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وفي هذا الصدد، صرّح مصدر بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أي قرار يخص تخفيف الأحمال سيصدر من رئاسة مجلس الوزارة، وأنّه لم يتم صدور أي تعليمات حتى الآن بشأن مواعيد تخفيف الأحمال في رمضان، أو إلغاء الخطة خلال الشهر الكريم.

وحول مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان المبارك أضاف المصدر،  أن السيناريو الأقرب المقترح لتخفيف الأحمال في رمضان هو ساعة واحدة فقط، وتطبق من 11 صباحا وحتى 5 مساء، قبل موعد إفطار رمضان.
 

الوزارة تدرس جميع الخيارات المتاحة

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تدرس جميع الخيارات المتاحة لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء خلال شهر رمضان، مع مراعاة التوازن بين الاستهلاك والإنتاج.

وبيّن المصدر أن الوزارة تُجري تنسيقًا مُستمرًا مع مختلف الجهات المعنية لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال الشهر الكريم، مؤكدًا على سعي الوزارة لتوفير أفضل خدمة للمواطنين.

وتُثير خطة تخفيف الأحمال قلقًا لدى البعض، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان، مما قد يُؤثّر على استهلاك الكهرباء. وتنتظر الأسر المصرية بفارغ الصبر معرفة تفاصيل خطة تخفيف الأحمال في رمضان، لترتيب أمورها وتنظيم حياتها اليومية.

يُذكر أنّه قد تم تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر يوليو الماضي، وشملت قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة في اليوم، وذلك لترشيد استهلاك الطاقة. وتأتي خطة تخفيف الأحمال في ظل ازدياد الطلب على الطاقة في مصر، خاصةً خلال فصل الصيف، حيث تُواجه مصر تحديات كبيرة في توفير احتياجاتها من الطاقة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ العديد من المشاريع لزيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء، وتحسين كفاءة شبكة الكهرباء.

وأضاف المصدر، أن وزارة الكهرباء تعمل جاهدة على تنظيم برنامج تخفيف الأحمال بكافة شركاتها، وتستعد الوزارة لتدشين حملات مكثفة لضبط عمليات سرقة الكهرباء، التي تزداد خلال شهر رمضان.

وتعمل مصر على استمرار خطة التخفيف في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

جدير بالذكر أن التوقعات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (2024م) يبدأ في يوم الاثنين 11 مارس المقبل، ومن المتوقع أن تكون عدة شهر الصيام لهذا العام 30 يومًا.

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