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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يعرض في رمضان.. كواليس مسلسل "صدق رسول الله" لـ حنان ترك

حنان ترك
حنان ترك

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل “صدق رسول الله” صورا من التحضيرات الخاصة بالعمل، والذي يعرض يوميا علي قناة النهار. 

مسلسل “صدق رسول الله” هو عمل كارتون عن "حياة الإمام البخاري" بطولة حنان ترك ومحسن محي الدين، سيناريو فداء الشندويلي وإخراج مصطفى الفرماوي ، ويعرض علي قناة النهار . 

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وكان اخر اعمال حنان ترك قبل الاعتزال هو مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعد هذا المسلسل اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان وكان هذا آخر لقاء تليفزيوني لها.
 

ومن أنجح أعمال الفنانة حنان ترك، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بطولة  الفنان القدير  نور الشريف، وأفلام المخرج الكبير  يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" أمام محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة "مع زينة ومنه شلبي.

 

وكانت قد وجهت الفنانة حنان ترك رسالة لجمهورها فى تغريدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وكتبت حنان ترك: "مهما تخبطتنا أمواج الحياة تظل أشرعة الدعاء لا تنطوي هي التي تقودنا لبر الأمان.. فقط اسال الله وأبشر بالنجاة". 

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يعرض في رمضان.. كواليس مسلسل "صدق رسول الله" لـ حنان ترك

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