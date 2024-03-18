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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس زراعة الشيوخ يطالب بالتوسع فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر

عبد السلام الجبلى،
عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر،بالإضافة إلى  الجامعات الخاصة والأهلية، قائلا،: لدينا عدد كبير من المدن الجديدة التى تساعد على إنشاء تلك الفروع للجامعات الأجنبية والجامعات الخاصة، وذلك لاستيعاب الطلاب المصريين الذين يرغبون فى الدراسة بالخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بحضور سها جندي، وزير الهجرة.

وقال الجبلى: لابد أن يكون لدينا خطة لاستيعاب هؤلاء الطلاب، طالما أن يرغبون فى الدراسة بجامعات الخارج، بسبب المجموع أو التخصص، مشيرا إلى أن قيام الدولة بتوفير ذلك التعليم لهم داخل مصر، سوف يوفر العملة الصعبة التى يحتاجها هؤلاء الطلاب للدراسة بالخارج، ويتم إنفاقها داخل مصر بدلا من انفاقها فى الخارج.

ووجه الجبلى، سؤلا للحكومة، حول تبعية ملف الطلاب الدراسين بالخارج، هل وزار الخارجية ممثلة فى السفارات أم وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج أم وزارة التعليم العالى، مشددا على ضرورة تحديد جهة وحصرعدد هؤلاء الطلاب، وبالتالى تحديد خطة الاستفادة منهم لصالح الدولة ودعم انتمائهم لوطنهم، باعتبارهم ثروة قومية.

الجامعات الخاصة والأهلية المدن الجديدة الطلاب المصريين الدراسة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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