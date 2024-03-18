بريطانيا تخطط لبدء ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا في هذا الموعد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بلاده تخطط لبدء ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا هذا الربيع.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال سوناك، اليوم الاثنين، إنه لا يزال يتوقع أن تبدأ الحكومة في ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في الربيع، مع الحفاظ على الجدول الزمني الأصلي للمخطط الذي تتم مناقشته حاليًا في البرلمان.

وأضاف للصحفيين خلال رحلة إلى كوفنتري بوسط إنجلترا "ما زلت ملتزما بالجدول الزمني الذي حددته سابقا وهو أننا نهدف إلى إطلاق رحلة في الربيع" في إشارة إلى الطائرات التي تقل المهاجرين.