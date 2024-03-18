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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحية الياميش.. أسرة ممرضة أكتوبر تكشف مفاجأة عن وفاتها | فيديو

أسرة ممرضة أكتوبر
أسرة ممرضة أكتوبر

تفاصيل وتطورات جديدة في قضية ممرضة أكتوبر فاطمة التي لقيت مصرعها على يد زوجها في شهر رمضان الماضي بعد خلافات بينهما، موقع صدى البلد التقى عمة المجني عليها أمام المحكمة قبل أولى جلسات المحاكمة.

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أسرة ممرضة أكتوبر تكشف مفاجأة عن وفاتها

وقالت عمة فاطمة سعيد اللي اتعمل في بنتنا يتعمل فيه زي ما قتلها عشان ياميش رمضان، قتلها عشان موسم حسبي الله ونعم الوكيل فيه كل اللي عايزينه حق فاطمة سعيد بنتنا مش عايزين حاجة تاني، خلص عليها عشان موسم رمضان وأهلها ماجبوش الموسم ليها.

وتابعت عمة ممرضة أكتوبر: أبوها غلبان وشغال باليومية وكان مستني يروح يودي الياميش بس كان مستني، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، فاطمة الله يرحمها انسانة محترمة وعارفة ربنا ومش وحشة، وكان بيحصل بينهم مشاكل كتير وكانت كتومة ومش بتقول أن بيحصل بينهم مشاكل خلاص وكانت عايزة تعيش.

وأضافت أسرة ممرضة أكتوبر: حاجتها زي ما هي ملحقتش تفرح بحاجتها دي كانت عروسة 5 شهور، كان بيضربها ويعذبها وهي مكنتش بتشتكي ولا تقول ايه اللي بيحصل، وقبل ما تموت طلبت من أمها الموسم قالتلها يابنتي المشوار بعيد هنجيلك بـ موسم واحد في نص رمضان ونجيبلك موسم العيد كما.

وتضمن أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته ممرضة أكتوبر، اتهام النيابة العامة للمتهم م أ 26 سنة ممرض، لانه بدائرة قسم حدائق أكتوبر في الجيزة، ضرب عمدا المجني عليها فاطمة سعيد - ممرضة أكتوبر - دون قصد القتل ولكنه ضرب أفضى إلى الموت.

وقال أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته - ممرضة أكتوبر - أن المتهم ضاق ذراعا من المجني عليها لعدم انصياعها لأوامره فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت للاشتباك بالأيدي، واستلت المجني عليها آلة حادة وهددته بها بطعن نفسها إن لم يكف عن الآذى واستشاط غضبا منها ورشف من نزعات الشيطان ما أسكر غريزته حتى قاده لعصر حلق المجني عليها محاولا إفلات ما تحرزه من آلة حادة فتسبب في طعنها بواسطة الآلة الحادة في منطقة الصدر وسقطت أرضا على رأسها.

واستكمل أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته - ممرضة أكتوبر - أن المتهم أحرز آلة حادة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المنية، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة الواردة بنص قانون العقوبات والمواد الخاصة بالقانون، وأمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته محبوسا عما أسند إليه من اتهامات.

ممرضة اكتوبر النيابة العامة موقع صدى البلد موسم رمضان ممرضة وفاة زوجته

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