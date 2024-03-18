بعد نشوب حريق.. إصابة عدد من الفنانين العاملين بمسلسل جودر بالاختناق |فيديو

نجا جميع العاملين في مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال من الحريق الذي نشب في موقع التصوير إلا أن البعض أصيب بالاختناق نتيجة كثافة الدخان.

حصل "صدى البلد" على اللقطات الأولى من حريق لوكيشن مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال في مدينة الانتاج الاعلامي.

شهد لوكيشن تصوير مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل وتم اخماده سريعا دون اصابات او خسائر بشرية.

ونشر الفنان شريف إدريس عبر صفحته الشخصية منشورا عن السيطرة علي حريق داخل ديكور مسلسل “ جودر” قائلا: هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان.. تمت السيطرة علي حريق في ديكور الف ليلة وليلة “ جودر” الحمد الله ربنا ستر.

من جانبه كشف المخرج إسلام خيري مخرج مسلسل جودر أن الحريق كان بسيطًا، ونشب داخل لوكيشن محل في مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن تم السيطرة عليه بشكل عاجل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ولم تحدث خسائر بشرية.