لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها رفقة أصدقائها | شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه بنطال باللون الأسود مع جاكيت جلد باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

من الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا الزاهد