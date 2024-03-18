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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تستحق الشفقة.. روسيا تعلق على شائعات العائلة الملكية البريطانية

الملك تشارلز
الملك تشارلز

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الأنباء التي تشاع عن العائلة الملكية البريطانية والاختفاء المثير للجدل لأميرة ويلز كيت ميدلتون.

وقالت زاخاروفا عبر "تليجرام" تعليقا على الأنباء وشائعات وفاة الملك تشارلز الثالث "لندن تستحق الشفقة".

ونفي القصر الملكي شائعات وفاة الملك تشارلز بعد بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نسب إلى القصر وأعلن "وفاة الملك مساء أمس الأحد بصورة مفاجئة عن 75 عاما".

وانتشرت أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إخطارا بضرورة "التأهب" لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا لذلك.

وتدور شائعات أخرى حول اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة ولي العهد البريطاني التي لم تظهر علنا وبصورة رسمية منذ ديسمبر الماضي.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية العائلة الملكية البريطانية كيت ميدلتون الاذاعة البريطانية

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