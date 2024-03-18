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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عدد من إصابات الاختناقات .. التفاصيل الكاملة لحريق مسلسل جودر

جودر
جودر

أصدرت مدينة الإنتاج الاعلامي، اليوم، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الحريق داخل ديكور مسلسل جودر، بطولة الفنان ياسر جلال، المقرر عرضه في النصف الثاني من موسم رمضان 2024.

وجاء البيان كالتالي: تمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة عليه تماما واخماده، وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة التي توجهت علي الفور الي مكان الحريق عقب إخطارها  بإجراء عمليات التبريد بمكان حدوث الحريق والاطمئنان تماما علي السيطرة عليه".

وأضاف البيان: إن قيادات الحماية المدنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع  أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن بالمدينة باشرت الإشراف على هذه العمليات، وأسفر الحريق عن عدد محدود من الإصابات بالاختناقات وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الاولية لها بالمركز الطبي بالمدينة كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة لإسعافها ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف علي أسباب اندلاعه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق داخل ديكورات مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة»، دون وقوع خسائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علية، دون خسائر بشرية. ودلت التحريات الأولية، نشوب الحريق داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، مكان تصوير مسلسل «جودر، ألف ليلة وليلة» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مسلسل جودر، ينتمي إلى الأعمال الفانتازيا الأسطورية التي تتفرد من نوعها، ويعد العمل بين أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا خلال هذا الموسم، وذلك خلال ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه.

مسلسل جودر جودر

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