5 موضوعات مهمة.. نتنياهو يجري اتصالا عاجلا مع بايدن بشأن حرب غزة

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث خلاله تطورات الحرب في غزة.

وفقا للمتحدث، قال نتنياهو: "تحدثت هذا المساء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتحدثنا عن آخر التطورات في الحرب، بما في ذلك التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بأكملها، والقضاء على حماس، والإفراج عن جميع الرهائن، والضمان بأن غزة لن تعود تشكل تهديدا على إسرائيل، وذلك في آن واحد مع تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه من المنتظر أن يتحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، لأول مرة منذ شهر.

ووفقا للصحيفة العبرية، ستجري المحادثة على خلفية التوترات العالية بين نتنياهو وبايدن والإدارة الأمريكية.

وفي وقت سابق، هاجم نتنياهو، الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتقادات المتزايدة من قبل مسئوليها ضد قيادته وسط الحرب في قطاع غزة، قائلا إن الضغط لن يمنع إسرائيل من تحقيق “النصر الكامل”.