نتنياهو: إذا حققنا أهداف الحرب في غزة سنوجه ضربة قوية لـ"المحور الإيراني"

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه إذا تمكنت إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب في غزة فستوجه ضربة قوية لما وصفه بـ"المحور الإيراني" الذي يقف وراء كل ما نراه اليوم، على حد قوله.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نتنياهو بأعضاء مجلس إدارة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بالقدس المحتلة.

وأضاف نتنياهو "نحن نحدد النصر في تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس، وفي إعادة الأسرى وهذا ما نتعامل معه الآن - وفي منع عودة غزة من تشكيل تهديد لإسرائيل في المستقبل".

وأوضح "هناك أيضاً الجبهة الشمالية، حيث نريد إعادة مواطنينا في ظل ظروف أمنية. ولهذا فإن انسحاب حزب الله مطلوب، وهذا أيضاً جزء من أهدافنا التي لن نتخلى عنها، وهو مهم جداً".

وتابع: علينا جميعا أن نفهم هذا، هذه ليست حرب إسرائيل فقط. إنها بالفعل حرب من أجل مستقبلنا، ولكنها أيضًا حرب لتحقيق النصر لمحور إسرائيل والولايات المتحدة والعرب المعتدلين ضد إيران".

وزعم "إذا لم نحقق هذا النصر الذي تحدثت عنه فإننا مهزومون، إن الهزيمة ستجلب أشياء فظيعة على مستقبلنا، ومستقبل الشرق الأوسط وما وراءه، لأن هذه حرب حضارة ضد الهمجية، بين أولئك الذين يريدون إعادة الشرق الأوسط إلى أوائل العصور الوسطى وأولئك الذين يريدون رؤيته يسير نحو القرن الحادي والعشرين الذي سيكون قرن التقدم، وهذا هو جوهر الحرب. هذه حرب كبيرة جدا".