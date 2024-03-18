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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي: تشاؤم في تل أبيب من مفاوضات الدوحة بشأن الرهائن

أهالي الأسرى الإسرائيليين
أهالي الأسرى الإسرائيليين

قال مسئول إسرائيلي اليوم الاثنين إن تل أبيب متشائمة بشأن المفاوضات التي ستجرى في العاصمة القطرية الدوحة بشأن الهدنة في قطاع غزة، واستعادة الرهائن.

وأوضح المسئول الإسرائيلي- الذي فضل عدم ذكر اسمه- لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنهم ليسوا "متفائلين على الإطلاق" مع بدء المفاوضات حول صفقة الرهائن في الدوحة.

وأضاف أنه بسبب تزايد الضغوط الدولية والمحلية،: "لا يمكننا أن نتحمل عدم استنفاد هذه الفرصة"، مشيرا إلى أن احتمال تباطؤ الولايات المتحدة في بيع الذخيرة لإسرائيل "يلوح في الأفق"، مضيفًا أنه لم يكن هناك أي تهديد صريح على الإطلاق.

وكشف أن هذا الأمر المتعلق بالأسلحة "يتم توصيله من خلال القنوات الخلفية، وأكثر تلميحا لكنه يحدث".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال مسؤول دبلوماسي كبير لصحيفة "هآرتس" العبرية إن المحادثات ستستغرق أسبوعين على الأقل ومن المتوقع أن تكون شاقة.

وقالت هآرتس العبرية، إن فريق التفاوض الإسرائيلي بقيادة مدير الموساد ديفيد بارنيا يصل إلى قطر لإجراء محادثات غير مباشرة حول هدنة مؤقتة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف المسؤول: "ستستغرق المحادثات أسبوعين على الأقل وستجرى مع زعيم حماس في غزة يحيى السنوار في الأنفاق، وليس مع الوسطاء، لذا فإن كل تغيير في إطار العمل سيستغرق من 24 إلى 36 ساعة".

وستكون المحادثات المتوقعة هي المرة الأولى التي ينضم فيها مسؤولون إسرائيليون وقادة حماس إلى المفاوضات غير المباشرة منذ بداية شهر رمضان المبارك الأسبوع الماضي. 

وكان الوسطاء يأملون في التوصل إلى هدنة مدتها ستة أسابيع قبل ذلك الحين، لكن حماس رفضت أي اتفاق لا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب ترفضه إسرائيل رفضا قاطعا.

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