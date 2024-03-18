إجراء جديد قبل بدء مباحثات الرهائن في قطر بين إسرائيل وحماس

ذكرت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الاثنين أن الوفد الإسرائيلي المشارك في محادثات الرهائن في قطر سيكون في نفس الفندق الذي يتواجد فيه وفد حركة حماس.

وأفادت التقارير بأنه لن يكون هناك اتصال مباشر وسيتحرك الوسطاء ذهابًا وإيابًا بين الغرفتين، المقسمتين بواسطة ممر، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وبدأت المحادثات مساء اليوم بمشاركة الوفد الإسرائيلي في وجبة الإفطار مع المضيفين القطريين في شهر رمضان المبارك.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يتوقعون أن تستغرق المحادثات أسبوعين على الأقل، ويعتقدون أن وفد حماس سيحيل كل قرار إلى يحيى السنوار، الذي يعتقد أنه موجود في الأنفاق في غزة.