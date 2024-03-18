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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحادثات مع حماس قد تستمر أسبوعين

مفاوضات جديدة.. كيف فضحت الصحف العبرية خطة نتنياهو لإفشالها؟

نتنياهو
نتنياهو

 

 

كشفت وسائل إعلام عبرية محاولات لرئيس وزراء الاحتلال بتضييق الخناق على المفاوضين الاسرائيليين سعيًا لعدم التوصل لوقف القتال والهدنة، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت القناة 12 العبرية أن نتنياهو منع رئيس الشاباك ورئيس أمان من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي التي تزور إسرائيل.

كما كشفت القناة 12 العبرية  ان التقييم في إسرائيل أن المحادثات مع حماس ستستمر لنحو أسبوعين.
أردفت  القناة 12 العبرية  بأنه من المتوقع أن يعود رئيس الموساد الليلة أو غدا إلى تل أبيب، وسيبقى الفريق الإسرائيلي في الدوحة لإجراء مزيد من المحادثات.

وذكرت التقارير العبرية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض وصل إلى قطر من دون رئيس الشاباك رونين بار. 
ويمثل الوفد رئيس الموساد دافيد  برنيع واللواء نيتسان ألون ممثل الحكومة الاسرائيلية.

يأتي ذلك فيما ذكرت قناة البث الرسمية الاسرائيلية ان الوفد سيطالب بالإفراج عن ٤٠ محتجزا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار لمدة ٤٢ يوما.

كما ذكرت قناة كان العبرية أن اللواء نيتسان ألون، المفاوض باسم الجيش الإسرائيلي، يعتقد أن المستوى السياسي قلص بشكل مفرط من صلاحيات الوفد الإسرائيلي.

وذكر موقع والا العبري أن نتنياهو خفض التفويض الذي طلبه فريق التفاوض الإسرائيلي لإجراء محادثات في قطر حول صفقة الأسرى.
وذكرت  القناة 13 عن مصادر مطلعة أن هناك خلافات بين مسؤول ملف الرهائن بالجيش ووزراء لمطالبته بتوسيع صلاحيات وفد التفاوض

وأردفت  القناة 13 عن مصادر مطلعة بأن  مسؤول ملف الرهائن بالجيش يقول إن القيادة السياسية قلصت بشكل مفرط صلاحيات الوفد

وأكدت  القناة 13 نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤول ملف الرهائن بالجيش الإسرائيلي يقول إن المفاوضات ستفشل بدون صلاحيات واسعة.

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