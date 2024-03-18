حق عرب الحلقة 8.. مشهد مؤثر يجمع دينا فؤاد وأحمد العوضي

قدمت دينا فؤاد مشهدا تمثيليا مؤثرا ضمن أحداث الحلقة الثامنة بمسلسل "حق عرب"، عندما أخبرها "عرب" الذي يجسده أحمد العوضى أن المعلم "عبد ربه" رياض الخولى يريد أن يزوجه ابنته "سميحة" دنيا المصرى، فانفعلت "حنان الغرباوى" دينا فؤاد، وواجهت العوضى بحدة شديدة وانهارت فى البكاء مما دفعه إلى أن يحتضنها ويؤكد لها انها حبه الحقيقي الذى لن يتخلى عنه، وبالفعل ذهب عرب إلى عبد ربه وأخبره انه لن يستطيع التخلى عن حنان الغرباوى.



وبرعت دينا فى تقديم المشهد بشكل مؤثر يخطف القلوب، ويجلب تعاطف الجمهور مع شخصيتها المركبة فى المسلسل، حيث تجسد الشخصية بحرفية شديدة، ونجحت فى الامساك بتفاصيل شخصية "حنان" والالمام بكل مفرداتها، حيث شهدت الشخصية تحولات درامية طوال الحلقات الأولى وتنقلت دينا فؤاد بين المشاهد بسلاسة شديدة.



وتشهد الحلقات المقبلة العديد من المفاجآت بين عرب وحنان، خاصة بعد كشف سرها ومعرفة شقيق عرب بألاعيبها التى تمارسها من نصب على المواطنين بعدما عقد النية على مواجهة شقيقه عرب بحقيقة ما تفعله حنان.



ويحظى مسلسل "حق عرب" بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.