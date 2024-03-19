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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شعره كيرلي وحليوة.. أول رد من مخرج لانش بعد أزمة مشهد يخص فلسطين

الشهيد يوسف
الشهيد يوسف

رد المخرج هشام الرشيدي على الجدل الذي أثاره مسلسله "لانش بوكس" بشان مشهد بالحلقة السادسة، يتضمن الحديث عن احدى شهداء غزة.

انتشر مشهد من الحلقة السادسة من مسلسل لانش بوكس، لشخصية "ندى" (جميلة عوض) وهي تبحث عن شخص يدعى يوسف أو ياسين في محل إلكترونيات، وسألت الموظف المسئول قائلة: لو سمحت أنا كنت جاية اسأل عن حد بيشتغل عندكوا هنا اسمه يوسف أو ياسين، أشقر كده شعره كيرلي وحليوة.

وردا على الانتقادات، قال هشام الرشيدي عبر انستجرام: "اعذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لاخواتنا مع نص مشهد المسلسل الغير مقصود بالمرة".

وأضاف هشام الرشيدي: "لم ولن تكون القضية في يوم مجال لأي شيء غير كل الدعم والاحترام. الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم".

مسلسل "لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام  الرشيدي ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

هشام الرشيدي لانش بوكس

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