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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بطريقة سهلة.. خطوات تنظيف الملابس البيضاء من البقع

خطوات تنظيف الملابس
خطوات تنظيف الملابس البيضاء من البقع بسهولة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تنظيف الملابس وبالأخص البيضاء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع هذه الخطوات والحيل السهلة والبسيطة فى تنتظيف الملابس البيضاء.

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خطوات تنظيف الملابس البيضاء من البقع بسهولة

إليك خطوات تنظيف الملابس البيضاء من البقع بسهولة:

فصل الملابس: قبل البدء في عملية التنظيف، قومي بفصل الملابس البيضاء عن الملابس الملونة أو الملابس التي تحتوي على بقع قوية. هذا يساعد في تجنب انتقال الألوان أو تفاعل المواد الكيميائية.

المعالجة الأولية: تعاملي مع البقع الصعبة مباشرة قبل الغسل. قد تستخدمين قليلًا من الماء الفاتر والصابون اللطيف لفرك البقع بلطف. يمكن أيضًا استخدام المبيضات الآمنة للأقمشة البيضاء للتركيز على البقع الصعبة مثل القهوة أو الشاي.

استخدام منظف الغسيل المناسب: اختاري منظف غسيل قوي ولكن آمن للأقمشة البيضاء. تأكدي من قراءة تعليمات الاستخدام على العبوة واتبعيها بدقة. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من المبيض الأكسجيني إلى الغسيل للمساعدة في إزالة البقع وتفتيح الألوان.

الغسيل عند درجة حرارة مناسبة: قومي بغسل الملابس البيضاء وفقًا لتوجيهات تعليمات الرعاية. تأكدي من اختيار درجة حرارة الماء المناسبة للأقمشة البيضاء الخاصة بك. قد تحتاج بعض البقع إلى درجات حرارة أعلى للتخلص منها.

العناية بالبقع المتبقية: إذا لاحظت بقعًا متبقية بعد الغسل، قومي بمعالجتها مرة أخرى قبل تجفيف الملابس. استخدمي المنظف المخصص أو قومي بترك القطع في منزلقة الملابس للتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وهي طريقة فعالة لتفتيح البقع.

التجفيف والكي: قومي بتجفيف الملابس البيضاء على حرارة منخفضة أو شبه جافة وفقًا لتعليمات الرعاية. بعد التجفيف، قومي بكي الملابس إذا كانت تتطلب ذلك. استخدمي درجة حرارة الكي الملائمة لنوع النسيج.

تذكري دائمًا قراءة تعليمات الرعاية الموجودة على الملابس والمواد المستخدمة، واختبار المنتجات الجديدة على جزء صغير وغير مرئي من النسيج قبل استخدامها على نطاق واسعمن الطرق الأخرى لإزالة البقع من الملابس البيضاء يمكنك أيضًا استخدام المواد الطبيعية التالية:

عصير الليمون: قم بتبليل البقعة بعصير الليمون واتركها بضع دقائق قبل غسلها. يحتوي عصير الليمون على خصائص تبييض طبيعية ويمكن أن يساعد في إزالة البقع.

خل الأبيض: استخدم خل الأبيض المخفف بالماء وقم بتركيب محلول مناسب للبقعة. افركي البقعة بلطف باستخدام فوطة نظيفة ثم اغسلي الملابس كالمعتاد.

بيكربونات الصوديوم: قومي بعمل معجون من بيكربونات الصوديوم والماء، وطبقيه على البقعة ثم افركيها برفق. اتركي المعجون لبضع دقائق ثم اغسلي الملابس.

ماء الأكسجين: يمكن استخدام منتجات التبييض المبنية على ماء الأكسجين لإزالة البقع الصعبة من الملابس البيضاء. اتبعي تعليمات الاستخدام على العبوة واستخدميها في الغسل.

ضع في اعتبارك أنه قد تختلف كفاءة هذه الطرق اعتمادًا على نوع البقعة والنسيج. قد تحتاج بعض البقع إلى معالجة إضافية أو استخدام منظفات قوية. كما يوصى دائمًا باختبار أي منتج جديد على جزء صغير وغير مرئي من النسيج قبل استخدامه على نطاق واسع للتأكد من عدم حدوث تلف للملابس.

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