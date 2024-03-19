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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلاد نشوى مصطفى.. أبرز محطاتها الفنية وبدايتها

نشوىً مصطفي
نشوىً مصطفي

تحتفل اليوم الفنانة نشوي مصطفي بعيد ميلادها فهي من مواليد هذا اليوم 19 مارس 1968في حي شبرا مصر بمحافظة القاهرة.

ونرصد في هذه السطور أبرز المحطات في حياة الفنانة نشوي مصطفي.

نشأت نشوي مصطفي لأسرة متوسطة الحال، وكانت هي الأخت الوسطى لأختين، وحصلت على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس وبسبب عملها بالفن التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت نشوى مصطفى حياتها كصحفية لإحدى المجلات والصحف، وشاركت في مسلسل «ضمير أبلة حكمت» مع الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة وهذا يعد أول عمل فني لها.

وقدمت نشوي مصطفى العديد من المسلسلات أهمها مسلسل محمود المصري، وخالتي صفية والدير، وعفاريت السيالة، وحمزة وبناته الخمسة، وزيزينيا، وحارة العوانس، في أيدي أمينه، نحن لا نزرع الشوك، بعد الفراق، ليالي الحلمية.

وأيضا لها العديد من الأعمال السينمائية أهمها فيلم أفريكانو، اللمبي، أحلام الفتي الطائش، ميدو مشاكل، قصاقيص العشاق، رحلة حب، فيلم ثقافي، الراجل الأبيض المتوسط، رحلة حب، وغيرهم.

وقدمت نشوي مصطفي العديد من المسرحيات منها مسرحية «لن تسقط القدس، أزعرينا، الناس اللي في التالت، وغيرها».

وتزوجت الفنانة نشوي مصطفى من رجل أعمال مصري وأنجبت منه عبد الرحمن ومريم.

نشوى مصطفى

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