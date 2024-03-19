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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ما هي أهم الأطعمة الصحية لتعزيز جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة

يوجد العديد من الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها لتعزيز جهاز المناعة. إليك قائمة ببعض هذه الأطعمة،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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ما هي الأطعمة الصحية التي يمكنني تناولها لتعزيز جهاز المناعة؟

الفواكه الطازجة: تحتوي الفواكه الطازجة مثل البرتقال والجريب فروت والتوت والتفاح والكيوي على نسب عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والكولاردز، تحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تدعم الجهاز المناعي وتعزز الصحة العامة.

الثوم: يحتوي الثوم على مركبات كبريتية تعزز نشاط الجهاز المناعي وتساعد في محاربة العدوى. يمكنك إضافة الثوم المفروم أو الثوم المطبوخ في وجباتك.

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تعزز الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الالتهابات. يمكنك تناول الزنجبيل على شكل شاي أو إضافته إلى الأطباق.

العسل: يحتوي العسل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجهاز المناعي. يمكنك إضافة العسل إلى الشاي أو استخدامه كمحلي طبيعي للأطعمة.

الزبادي واللبن المختمر: يحتوي الزبادي واللبن المختمر على بروبيوتيك، الذي يعزز صحة الجهاز المناعي ويساعد في تعزيز التوازن البكتيريا في الجهاز الهضمي.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين والتونة، تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تعزز الجهاز المناعي وتساهم في الحفاظ على صحة القلب.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز والسمسم والكتان، تحتوي على فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية صحية تعزز الجهاز المناعي.

تذكر أن التغذية المتوازنة والمتنوعة هي المفتاح لتعزيز صحة الجهاز المناعي،حاول تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي بانتظام وتناول وجبات صحية ومتوازنة.

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