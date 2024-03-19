عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يمنع مسئولين إسرائيليين استخباراتيين من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

نتنياهو
نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع، رونين بار رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، وأهرون حليوة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، عدم لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، التي تزور إسرائيل في الوقت الراهن.
 

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "رئيس الوزراء نتنياهو منع كلا من رئيس جهاز الشاباك رونين بار ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي أهرون حليوة من لقاء باربار ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى التي تزور إسرائيل حاليا".
 

وأشارت القناة إلى أن "المنع يأتي على ضوء العلاقات المتوترة مع البيت الأبيض والرئيس (الأمريكي) جو بايدن"، مضيفةً أنه "بعد تأخر طويل تمت الموافقة على لقاء ليف وحليوة، لكن اللقاء مع رئيس الشاباك لم يجر التصديق النهائي عليه".
 

وكان الرئيس بايدن أشاد الجمعة بخطاب تشاك شومر، زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي اعتبر فيه أن نتنياهو "عائق أمام السلام".
 

واتهم بايدن نتنياهو، بإيذاء إسرائيل بسبب إسقاط عدد كبير من القتلى المدنيين في غزة، فيما دعا شومر إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة، قائلاً إن نتنياهو "ضل طريقه".
 

وأمس، أوضح نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه "تحدثت هذا المساء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. تحدثنا عن آخر التطورات في الحرب بما في ذلك التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بأكملها القضاء على حماس والإفراج عن جميع مختطفينا والضمان بأن غزة لن تعود تشكل تهديدا على إسرائيل".
 

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

إعلام إسرائيلية الاستخبارات العسكرية الاستخبارات إعلام إسرائيلي الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

موضوعات متعلقة

القوات الأمريكية: تدمير 7 صورايخ و3 مسيرات و3 حاويات لتخزين الأسلحة لدى الحوثيين

سوريا: هجوم إسرائيلي جوي على نقاط عسكرية بريف دمشق

مفاوضات حماس وإسرائيل في قطر.. 40 محتجزا مقابل هدنة 42 يوما

إعلام ليبي: مسلحون محليون يسيطرون على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس

العموم البريطاني يرفض تمرير تعديلات لترحيل طالبي اللجوء لرواندا

ترودو يعبر لـ جانتس عن قلقه إزاء الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح

سماع دوي انفجارات بمحيط العاصمة دمشق

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتزامه فتح ممر آمن لإخلاء منطقة مجمع الشفاء

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية بمكة المكرمة: العلماء هم أمل الأمة في الخروج من الفتن

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

شبانة: ركوب التريند أصبح سهلا.. وعبدالله السعيد تصريحاته عادية

فرج عامر يكشف تفاصيل مهمة قبل لقاء منتخب مصر ونيوزيلندا

مرتضى منصور لـ الجنايني: أنت فين من خسارة الزمالك أمام الأهلي؟.. فيديو

اليوم.. محاكمة عدلي القيعي في سب وقذف رئيس نادي بيراميدز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

كل حاجة بانت بدري | بعد فسخ الخطوبة .. شاهد صور جمعت مسلم ويارا تامر

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ