أخبار الفن.. كريم عبدالعزيز يتحدث لصدى البلد عن مسلسل الحشاشين.. ومنة فضالي تكشف عن حالة والدتها

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاحداث العالمية والمحلية الهامه عن كريم عبد العزيز و مخرج لانش بوكس :

أعرب النجم كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد عن سعادته بنجاح مسلسل الحشاشين .



رد المخرج هشام الرشيدي على الجدل الذي أثاره مسلسله "لانش بوكس" بشان مشهد بالحلقة السادسة، يتضمن الحديث عن احدى شهداء غزة.



تداول رواد السوشيال ميديا صورا للفنان كريم عبد العزيز والمطرب الكويتي نبيل شعيل من كواليس برنامج بو شعيل المذاع على تليفزيون الراي .

شاركت الفنانة منة فضالي، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.