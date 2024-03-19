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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. كريم عبدالعزيز يتحدث لصدى البلد عن مسلسل الحشاشين.. ومنة فضالي تكشف عن حالة والدتها

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاحداث العالمية والمحلية الهامه عن كريم عبد العزيز و مخرج لانش بوكس :

 

مشروع مهم للغاية.. كريم عبدالعزيز يتحدث لصدى البلد عن مسلسل الحشاشين

أعرب النجم كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد عن سعادته بنجاح مسلسل الحشاشين .

شعره كيرلي وحليوة.. أول رد من مخرج لانش بعد أزمة مشهد يخص فلسطين


رد المخرج هشام الرشيدي على الجدل الذي أثاره مسلسله "لانش بوكس" بشان مشهد بالحلقة السادسة، يتضمن الحديث عن احدى شهداء غزة.

كريم عبد العزيز ونبيل شعيل في كواليس برنامج بو شعيل.. صور


تداول رواد السوشيال ميديا صورا للفنان كريم عبد العزيز والمطرب الكويتي نبيل شعيل من كواليس برنامج بو شعيل المذاع على تليفزيون الراي .


عندها كانسر في القولون.. منة فضالي تكشف عن حالة والدتها

شاركت الفنانة منة فضالي، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كريم عبد العزيز

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