بنا كيميا.. كريم عبد العزيز يتحدث عن تعاونه الرابع مع بيتر ميمي

كشف النجم كريم عبد العزيز تفاصيل تعاونه مع المخرج بيتر ميمي للمرة الرابعة.



وقال كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدي البلد :" هناك كيميا أصبحت تجمعني بالمخرج بيتر ميمي وسعيد بالعمل معه للمرة الرابعة، والشخصية اللي هتتعمل ضخمة وكبيرة والعقلية كبيرة وأثرت في ناس كتيرة جدا، ولم تطرح من قبل في عمل فني وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور لأننا تعبنا في المسلسل جدا

وتابع: «حسن الصباح شرير جداً لا يمكن يتحب، وأنا عارف الشخصية واتعرض على المشروع أكثر من مرة فعندي خلفية عن الراجل والعالم بتاعه، فالشخصية مغرية جداً والمسلسل يناقش حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين أرعبوا العالم كله في القرن الحادي عشر.



أبطال مسلسل الحشاشين



مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين



تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.