بلينكن يزور مصر والسعودية هذا الأسبوع لبحث وقف إطلاق النار في غزة

أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور المملكة العربية السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال ماثيو ميلر إن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسئولين المصريين.

ووفقا ل "فويس أوف أمريكا"، تهدف زيارة بلينكن إلى السعودية ومصر لإجراء محادثات قال إنها ستركز على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والتخطيط لغزة بعد الحرب.