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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة .

وقال وزير التنمية المحلية - في نص برقيته - "يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديرى وبأصدق وأرق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة واحتفال مصرنا الغالية بهذه المناسبة التاريخية .

وأضاف اللواء هشام آمنة : سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على سيادتكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات .. فى ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية تحت رئاسة قائد مسيرة البناء والتنمية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء العاشر من رمضان هشام امنة

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