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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارة إسرائيلية استهدفت منزله.. استشهاد المسؤول عن تأمين دخول شاحنات المساعدات لغزة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد المقدم رائد البنا مدير مباحث شمال غزة والمسؤول عن تأمين دخول شاحنات المساعدات مع زوجته وأولاده بعد قصف الاحتلال لمنزلهم.

وذكر المصدر ذاته أن  هذا الاغتيال يأتي بعد اغتيال مدير عمليات غزة العميد فائق المبحوح.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر  تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 165.

وذكر المكتب في تقريره أن الاحتلال ارتكب (2,807) مجزرة خلال ال 165 يوما حيث سقط (38,819) شهيداً ومفقوداً وصل منهم الي المستشفيات  (31,819) شهيداً.

فيما بلغ عدد شهداء الأطفال  (14,000) شهيد من الأطفال من بينهم (27) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.

وبلغ عدد شهداء النساء (9,220) شهيدة من النساء وكذلك (364) شهيداً من الطواقم الطبية و(48) شهيداً من الدفاع المدني و(135) شهيداً من الصحفيين.

كما دمر الاحتلال  (168) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال و (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي و(305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي و (224) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي و (290) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي و(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال و (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً و(290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

كما القي (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

وخرجت (32) مستشفى عن الخدمة و كذلك(53) مركزاً صحياً  عن الخدمة.

فيما استهدف الاحتلال (155) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال و (126) سيارة إسعاف.

فيما دمر (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.
 

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