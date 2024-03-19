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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء الأمهات والآباء المثاليين العاملين بديوان عام الشرقية والمراكز والمدن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأمهات المثاليات علي مستوي العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها وهن؛ حنان فهمى إبراهيم سالم الأم المثالية من الديوان العام.

انتصار عبد العال على محمد أم مثالية من ذوى الاحتياجات الخاصة / القطاوية مركز أبوحماد.

أسماء محمد السنجري أم مثالية لطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة / مركز أبوحماد.

إحسان محمد عوض أم معيلة / مركز فاقوس.

نجاة عبد الحميد أحمد الأم البديلة / الديوان العام.

سنية محمد أحمد عبد الفتاح / أم لأحد الموظفين المميزين بالديوان العام وهو محمود محمد عثمان ).

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وتقديراً وعرفاناً بدور الأب باعتباره رب الأسرة وشريك أساسي في الحفاظ عليها حرص محافظ الشرقية على تهنئة خالد محمد السيد على الأب المثالى / الديوان العام.

حسن محمود محمد سيد أب مثالى من ذوى الاحتياجات الخاصة / الديدامون مركز فاقوس ).

يأتي هذا لفوزهم في مسابقة إختيار الأم المثالية والأب المثالى التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الرابع على التوالي 2024 ، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وفى سياق متصل أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنة بل مكون أساسى له ، مشيراً الى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ترعى حقوق المرأة ،مشيراً الى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة ،فكم من الآباء أناروا طريق أبنائهم، ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة ،لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والآباء الذين لهم قصص كفاح كل عام في ضوء الاحتفال بعيد الأسرة.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام ان اللجنة المشكلة لاختيار الأمهات المثاليات والآباء المثاليين قامت بتحديد الجائزة المالية للفائزين وقيمتها (خمسة آلاف جنيه ) لكل حالة من الحالات الثمانية الفائزة.

الأمهات المثاليات التنمية المستدامة التنمية المحلية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية الفرق الطبية المساواة بين الجنسين هداف التنمية المستدامة ذوي الاحتياجات الخاصة رؤية مصر 2030

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