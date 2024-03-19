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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نستلهم منه قيم التضحية والفداء.. رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.
جاء نصها:
فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي
                               رئيس الجمهورية
 

تحية طيبة،،، وبعد.
 

يشرفنى أن أرفع باسمي وباسم  السادة أعضاء مجلس الشيوخ  إلى فخامتكم والشعب المصرى  أسمى آيات التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان المجيد، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد  عبقري جسد رمزًا للقيم الخالدة للأمة العربية، قيم العزم والإصرار على النصر ، فعبر جيشها الباسل قناة السويس وحطم خط بارايڤ المنيع،  واسترد أرض سيناء الغالية بدماء أبطاله البواسل خالدي الذكر ، فصار ذلك العبور يوما مشهودا خالدا،  حق لكل المصريين  الاحتفال فخرا  به كل عام  ؛ ليستلهم منه المصريون جيلا بعد جيل  قيم التضحية والفداء  في الذود عن تراب وطننا الغالى ومقدرات شعبنا العظيم.


وإننا إذ نُحيى هذه الذكرى الوطنية، لندعو الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا من القوات المسلحة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يعيد علي فخامتكم والشعب المصرى هذه المناسبة المجيدة بكل الخير واليمن والبركات.
 

وكل عام وفخامتكم بخير
 

عبدالوهاب عبدالرازق عبد الفتاح السيسي ذكرى العاشر من رمضان مجلس الشيوخ سيناء

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