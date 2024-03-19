لكسر الروتين والتجديد .. حواوشي البيض بالخضار

يمكنك تجربة وصفة حواوشي البيض بالخضار لكسر الروتين وإضافة لمسة من التجديد إلى وجباتك، وذلك على طريقة الشيف مني بهاء.

مكونات الحواوشي البيض بالخضار

4 خبز روتي صغير

4 بيضات

1 بصلة مفرومة

1 فلفل أخضر مفروم

1 فلفل أحمر مفروم

1 بندورة مقطعة إلى مكعبات صغيرة

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

بهارات مشكلة (اختياري)

صلصة الثوم (اختياري)



طريقة عمل حواوشي البيض بالخضار

سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر إلى المقلاة وقلبيهم حتى يتحمروا قليلاً.

أضيفي البندورة المقطعة واستمري في قلب المكونات حتى تنضج البندورة وتصبح طرية.

أضيفي الملح والفلفل والبهارات المشكلة إذا رغبتي في إضافتها، واستمري في القلي لمدة دقيقة إضافية.

انقلي الخضار المطبوخة إلى طبق جانبي واتركيها جانبًا.

في نفس المقلاة، أضيفي الملعقة الأخرى من زيت الزيتون وقلبيها جيدًا.

أضيفي البيض إلى المقلاة وقلبيه حتى ينضج ويتجانس.

ضعي الروتي في صحن التقديم وقسّمي البيض المطبوخ على الروتي.

ضعي الخضار المطبوخة فوق البيض ورشي صلصة الثوم إذا رغبتي في ذلك.

قدمي الحواوشي البيض بالخضار ساخنًا واستمتعي بتجربة جديدة ومختلفة.

يمكنك تعديل هذه الوصفة حسب ذوقك الشخصي واختيار الخضار التي تفضلينها. قد تضيفي الطماطم المشوية أو الخيار المفروم أو أي نوع آخر من الخضار التي تحبينها، استمتعي بتجديد وجباتك وتجربة نكهة جديدة مع حواوشي البيض بالخضار.