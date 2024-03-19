بائعو الخردة الرابحون| ضحايا حرائق استوديو الأهرام يبيعون ممتلكاتهم «ببلاش»

أمام مجموعة من العقارات المحترقة بمنطقة العمرانية، وبالتحديد بجوار استوديو الأهرام المتفحم، تقف عشرات الأسر في حسرة، تلملم بقايا مقتنياتهم المتفحمة من أجهزة كهربائية وعفش أغلبه لا يزال جديدًا لتمنحها لبائعي الخردة الذين سارعوا إلى مكان الحريق، لجمع كل ما تبقى من خسائر خلفها حريق استوديو الأهرام ليكونوا أكثر المستفيدين من الخراب الذي حل على قاطني عمائر استوديو الأهرام.

بائعي الخردة أكبر المستفيدين

في فصال ومراوغة لا تنتهي مع تجار الخردة يبيع أصحاب أحد المنازل المنكوبة من حريق استوديو الأهرام، ممتلكاتهم المتفحمة في حالة من القهر، بأسعار لا تتجاوز الخمسين جنيه لمحتويات منازلهم التي كانت تتجاوز الاف الجنيهات لتتحول إلى خرد لا قيمة لها.

تحكي نظرات أصحاب العقارات لما آلت إليه الأمور بمنازلهم المتهالكة جراء الحريق المدوي، صدمتهم من مصيبة فرضت عليهم بفضل حريق أقدم أستوديو تصوير بمصر، نتيجة اهمال خلف وراءه عشرات الاسر المشردة تبات بأحواش منازلهم المدمرة.

اصطفت عشرات التروسيكلات وعربات الكارو، لتحمل أكواما من الأخشاب والألمنيوم والحديد في نهم وتنافسية لكسب أكبر قدر من الخردة لشرائها من أصحاب العقارات المتضررين بحادث حريق أستوديو الأهرام، وسط مشاعر مختلطة ما بين سعادة تغمر بائعي الخردة وبين حسرة أصحاب العقارات المنكوبة.

تعويض وترميم

وجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم بحريق أستوديو الأهرام كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.

كما وجه مدبولي السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق، والمتابعة الدورية من المسؤولين للموقع التنفيذي على الأرض.

وفي سياق متصل واصلت السلطات تنفيذ أعمال التبريد لجميع مواقع الحريق، وإخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.

حسرة لا تعوض

لم يتخيل احد المتضررين من حريق أستوديو الأهرام فضل عدم ذكر أسمه، بانه يومياً ما سيبات بالشارع بجوار مقتنيات منزله المتفحم، بعد 29 عام قضاها بمنزله المطل على أستوديو الأهرام لتتبدد ذكريات فولته وشبابه مع الدخان المتطاير من شقته المتفحمة الذي طلها الحريق ضمن العقارات المتضررة من حريق الأستوديو.

بيد تغطيها رماد الحريق تحتضن إحدى المتضررات من الحريق، باقي مقتنياتها المتبقية من الكارثة التي حلت على منزلها والدموع تنهمر من الحسرة على حياتها التي انقلبت رأساً على عقب في ليلة مشؤومة ماجت فيها نيران حريق استوديو الأهرام، لتلتهم كافة منزلها بالكامل بما فيها مقتنياتها الشخصية، لتضطر للبيات بأحد منازل الجيران في سكون الليل خافت في أيام رمضان.

حريق استوديو الأهرام

يرى أغلب المتضررين من حريق أستوديو الأهرام أن التعويض وحدة لن ينسيهم مأساتهم الإنسانية التي لحقت بهم دون ذنب، وذلك بفضل الضرر النفسي الذي تعرضوا له من ذعر وحسرة على منازلهم التي عاشوا فيها لعقود لتلتهما النيران في غمضة عين.

خسائر بالجملة

ووفقاً لما أعلنه محافظ الجيزة أن آثار الحريق امتدت لواجهات 7 عمارات بشكل كبير وبعض الوحدات بالجيزة، ومن جانبها قالت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن الجميع في انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحري