عضو مجلس الزمالك يثير قلق الجماهير| محتاجين مليار جنيه لحل الأزمة

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك أن هناك عجزا في الميزانية الخاصة بالنادى يصل إلى ٢ مليار جنيه.

وأوضح حسام المندوه خلال تصريحات اذاعية "الزمالك يحتاج إلى مليار جنيه خلال ال٤ سنوات القادمة لحل الأزمات حيث إن مرتبات العاملين في النادى تصل إلى ١٥ مليون جنيه".

وأضاف المندوه قائلا: “مشكلة نادى الزمالك ليس في المال ولكن في إدارة المال وجميع رجال الأعمال يعملون على تحسين وضع النادى ماديا وليس فقط للتبرع حيث يرفضون ذكر أسمائهم”.

وتابع حسام المندوه أن مجلس إدارة النادى تسلم النادى ولدى الخزينة مليون جنيه فقط وفى البنوك 4 ملايين جنيه محجوز عليها.