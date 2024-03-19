عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيت الرفاعي الحلقة 9.. إطلاق نار على زوجة أمير كرارة

اميرة كرارة
اميرة كرارة

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9، بذهاب ياسين لأخذ شقيقته من عملها صدفة وأنقذها من يد شاب حاول أن يتعدى عليها، ولكن ياسين خلصها من يده.

حاول ياسين أن يتصرف في أموال من أجل مساعدة والدته وإخوته فتوصل لحل ألا وهو أخذ جنيهات ذهب كان يضعها في حصالة حبيبة ابنته فتواصل مع طليقته لتجلب له الجنيهات.

وانتهت الحلقة بزواج فاروق من داليا "دنيا المصري"  وعندما انتهوا من عقد القران، تم إطلاق النار على داليا.

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعي احداث مشوقة حيث قابل ياسين (أمير كرارة) عبد الواحد (أحمد صيام) وهو صديق قديم لوالده، ويحاول معرفة منه عن الشخص الذى له مصلحه في قتل والده محمود الرفاعى، ويخبره بأن والده قتل داخل المنزل، وهذا يؤكد أن القاتل من داخل المنزل، ويرجح أن يكون عبد الحميد (سيد رجب) فيما يشك ياسين في فاروق، ولكن عبد الواحد أخبر ياسين بأن والده لديه كمية كبيرة من الدولارات بجانب الأملاك المعروفة وعليه البحث عنها.

بيت الرفاعي الحلقة 8 .. أمير كرارة يبحث عن براءته من قتل والده

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. هروب أمير كرارة والقبض على شقيقه

وأخبرت رقية (ملك قورة) والدتها ليلى (صفاء الطوخى) وأختها جمالات (رحاب الجمل) أنها عثرت على عمل كمترجمة بمكتب في وسط البلد، ولكن بعد ذلك نكتشف أنها عملت في ملهى ليلي، وفى مفاجأة غير متوقعة تقدم فاروق (أحمد رزق) لخطبة رقية، ولكن والدتها وأختها ترفضان وتطردانه من المنزل، ولكن فاروق يهددهما بأنه سيجعلهما تتمنيان أن يتزوجها ولن يتركهما في حالهما نهائياً.

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل بيت الرفاعي بأحداث مثيرة حيث هرب ياسين (أمير كرارة) من منزل عائلته الجديد رغم اعتراض أخيه يحيى (تامر نبيل)، وفى نفس الوقت تصل الشرطة إلى المنزل، ويكشف الضابط أنه حضر ليس من أجل ياسين (أمير كرارة) وإنما للقبض على يحيى بعد ظهور أدلة جديدة فى قضية تسهيل هروب أخيه ياسين.

ويكشف الضابط أن السيارة النقل التى صدمت عربة الترحيلات وهرب منها ياسين، هى باسم عائلة الرفاعى، ولذلك فهناك أمر بالقبض على يحيى وتحبسه النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق، ويظهر فاروق فى قسم الشرطة ويعرض على أبناء عمه المساعدة والعودة للعيش فى المنزل مرة أخرى ولكن جمالات (رحاب الجمل) ترفض بعدما طردهم من منزلهم وأهانهم.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

الحلقة الثامنة أمير كرارة بيت الرفاعي رحاب الجمل صفاء الطوخى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

ترشيحاتنا

المراجعات النهائية امام الجامعات مسكن مدمر لمستقبل الطلاب..وخبراء يؤكدون استنزاف جيوب أولياء الأمور

سام ألتمان يحرج إيلون ماسك من جديد بشأن انفصاله عن OpenAI

رسميا.. كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

قصف إسرائيلي للجان توزيع المساعدات ومصرع 23 شخصا

السيسي: القوات المسلحة تتعاون مع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

بـ 13 أدبًا .. كيفية تعظيم وتوقير القرآن الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

11 عطلة رسمية في شهر أبريل 2024| فما هي؟.. وهذه إجازة عيد الفطر

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

بأقل سعر.. سكودا لأول مرة بأبواب لامبورجيني

فيديو

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

هل تدهورت الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت؟ تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ