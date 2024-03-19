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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قبور من الطوب عمرها ثلاثة قرون تكشف عن تعقيدات التاريخ الصيني

صدى البلد

كشف النقاب عن ثلاثة قبور من الطوب عمرها ثلاثة قرون في شمال شرق الصين ، وقد تحتوي على رفات شعب غير صيني حكم المنطقة منذ ما يقرب من ألف عام.

تعود هذه القبور الموجودة في مدينة تشانجتشي بمقاطعة شانشي إلى سلالة جورشن جين - أو "جين العظيمة" - التي حكمت شمال الصين بين عامي 1115 و 1234.

ولكن حكام جورشن جين لم يكونوا من عرقية الهان المهيمنة في الصين اليوم. بدلاً من ذلك ، كانوا شعبًا شبه بدويًا من شمال شرق الصين ، كما أخبرت جوليا شنايدر ، أستاذة التاريخ الصيني في جامعة كوليدج كورك بأيرلندا والتي لم تشارك في الاكتشاف ، موقع Live Science عبر البريد الإلكتروني.

وفقًا لتقرير عن الاكتشاف نُشر في صحيفة China Daily - الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني - عُثر على القبور الثلاثة في نوفمبر 2023 خلال عمليات الإنقاذ في منطقة شمال شرق المدينة. 

وذكر التقرير أنه في مرحلة ما تعرضت القبور لأضرار بسبب النهب ، لكن الثلاثة كانت محفوظة بشكل جيد نسبيا وتضمنت جداريات مطلية وزخارف ونقوش ونعوش.

يزين اثنان من القبور بأقواس وأبواب ونوافذ وتماثيل وأنماط زهرية ، بالإضافة إلى نقوش تحتوي على معلومات مفصلة عن الأشخاص والأحداث والتاريخ والجغرافيا في الوقت الذي تم إنشاؤها فيه.

ومع ذلك ، فإن القبر الثالث مطلي بأسلوب مختلف تمامًا، وجاء في التقرير أن "جدران الغرفة تقلد أيضًا الهياكل الخشبية ، لكن النباتات والحيوانات والألوان المطلية تختلف بشكل ملحوظ عن القبرين الآخرين ، مما يترك مجالًا للمزيد من التفسير من قبل علماء الآثار".

وقالت شنايدر إن الاختلافات في أنماط القبور قد تكون علامة على تعايش ثقافات مختلفة تحت حكم جورشن جين.

 وأضافت أن حكام سلالة جورشن جين - التي تسمى أيضًا خانية القبيلة الذهبية ، وهو اسم يشير إلى أصولها غير الصينية - ينحدرون من شبه رحالة يتحدثون اللغة التونجوزية من شمال شرق الصين. 

وقالت شنايدر: "كانت ثقافتهم مختلفة تمامًا عن ثقافة رعاياهم الصينيين فيما يتعلق بالعادات مثل عادات الأكل وأنماط المنازل والدين و التنظيم الاجتماعي".

واضاف "ولأخذ هذه الاختلافات في الاعتبار ، حكموا بنظامين إداريين متميزين ، أحدهما لرعاياهم الصينيين والآخر لجورشن."

وصل جورشن جين إلى السلطة وسط تمردات ضد سلالة لياو في المنطقة في القرن الثاني عشر وسقطوا أمام غزو المغول في القرن الثالث عشر. وأشارت شنايدر أيضًا إلى أنهم كانوا أسلاف المشو ، وهم شعب لاحق في شمال شرق البلاد قام بغزو الصين ومنغوليا في القرن السابع عشر وحكموا حتى القرن التاسع عشر.

ومع ذلك ، في الوقت الحاضر ، "تحرص المؤسسات الإعلامية الرسمية الصينية على إظهار أن قبور جورشن جين" صينية ".

وأكد التقرير في صحيفة China Daily على هذه الرسالة ، قائلاً إن القبور "تعكس الثقافة الصينية التقليدية والأخلاق الاجتماعية والخصائص المعمارية القديمة وهندسة القبور وعادات الجنازة".

وقالت إن رؤية الثقافات التي لم تكن صينية تاريخيًا على أنها صينية يساعد "على إضفاء الشرعية على أراضي جمهورية الصين الشعبية اليوم".

وقالت شنايدر: "اكتشاف نتائج غير صينية دائمًا ما يكون صعبًا بالنسبة للمسؤولين الصينيين لأنه يظهر أن الصين لم تكن دائمًا صينية أو صينيين". "هذه رواية يحاول المسؤولون قمعها."

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