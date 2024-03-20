السعودية تعلن إرسال 1.100 سلة غذائية إلى ولاية النيل الأبيض في السودان

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، اليوم الثلاثاء، توزيع 1.100 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجاً والنازحة في منطفة قلي بولاية النيل الأبيض في السودان.

وأضاف المركز في بيان له، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن المساعدات السعودية استفاد منها 11.010 أفراد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة التي تمر بهم.