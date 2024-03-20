لقاء الخميسي: ابني مبيتفرجش عليا خالص.. لو كنت قبلت بالفيلم ده كان هيحصل لجوزي مشاكل|فيديو

حلت الفنانة لقاء الخميسي ضيفة في برنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، و صرحت ببعض التصريحات، نقدم لكم أبرزها في هذا التقرير:

لقاء الخميسي عن انتقادات مشاهد الرقص: هو برة رمضان حلال وفيه حرام؟

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن نجاح شخصيتها في مسلسل الزوجة الرابعة بطولة الفنان مصطفى شعبان، وتعاونها مع الفنانة علا غانم، بجانب التعليق على انتقادات مشهد الرقص في العمل.

وأضافت ،قائلة: مسلسل الزوجة الرابعة كنت خطيرة وكنت مستغربة نفسي، ومصطفى شعبان كان حابب جدًا الشخصية وأستاذ مجدي الهواري رسم الشخصية، وكل واحدة فينا كنا أنواع فاكهة، ومكنش في غيرة بين البطلات، وعلا غانم أعرفها من أيام المعهد هي شخصيتها قوية وعايزة تبقى المسيطرة، ولكن أنا كنت بسيب ليها مساحتها وإحنا كنا كابل خطير وهي مشعة وعندها كاريزما وهي فعلًا شاطرة، وفرقت معايا وعملنا شغل جامد.

لقاء الخميسي: ابني مبيتفرجش عليا خالص

وعن انتقادات مشهد الرقص في مسلسل الزوجة الرابعة، علقت لقاء الخميسي: المخرج كان عايز كده، وده شغل، هو الرقص برا رمضان حلال، وجوا رمضان حرام، وطبعًا اتشتمت على المشهد بتاع الرقص في الزوجة الرابعة، ولما أنا بتشتم زوجي بيزعل، وده شغلي واللوكيشن مليان ناس وأنا أصلًا مبعرفش أرقص شرقي.

وأكدت لقاء الخميسي، أن نجلها لا يشاهد أعمالها، قائلة: ابني مبيتفرجش عليا خالص ومحدش بيتفرج عليا، مبيتفرجوش على عربي أصلًا مع نفسهم في عالم موازي.

حسيت بخيانة زوجي في فترة.. والست الناصحة متخربش على نفسها

أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أن شرارة الحب بينها وبين زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، لم تنطفئ، موضحة أنها شعرت بخيانته في فترة من فترات حياتهم ولكنها قررت الحفاظ على بيتها وعلاقتهم.

وأضافت : “طبعًا بحب جوزي لغاية دلوقتي لأن هو راجل يتحب، مفيش حد معندوش عيوب ومكنش بيقعد معايا كتير ولكن هو راجل حنين وبيحب ولاده وأمي وإخواتي وكل الناس، وقبل كده أخويا حصل له أزمة ووقف معاه، وأنا عديت بمرحلة سخيفة في حياتي في نص الثلاثينيات واستحملني، وكنت أوقات بروح الشغل وأرجع أقول أنا مش عايزة أشتغل تاني وكان بيستحملني”

ووجهت ، نصيحة للنساء بعدم التفتيش وراء أزواجهن، قائلة: هو في بداياته في الـ 37 سنة دي كنت ببلع حاجات كتير، زي أنه سافر شهر ومعرفش عنه حاجة، وأكلمه يقولي سيبيني حاجة، وجوزي أنضف من أنه يتقفش، وأنا حسيت أن في حاجة حصلت وأنا مش هفتش وراه وأضايق نفسي ليه؟ ما كل حاجة هتعدي، ولكن أنا حسيت ومش عايزة أشوف إثبات، والست الناصحة متخربش على نفسها، وعملت مش واخدة بالي وعدت.

لقاء الخميسي:جت فترة جمهور الزمالك كان بيشتم وأنا كنت برد

وعن علاقتها بجمهور النادي الأهلي، فعلقت لقاء الخميسي: جمهور الأهلي معرفش عنه حاجة، أنا بشجع الأهلي علشان بحبه، وجوزي بيشجع الزمالك فأنا بشجع الزمالك، ولو الأهلي بيلعب مع أي حد أو برا هشجعه بيمثل مصر.

وعن أزمتها مع جمهور نادي الزملك، فقالت لقاء الخميسي: جت فترة جمهور الزمالك كان بيشتم وأنا كنت برد، مقدرش أني مردش أسكت لو حد جه ناحية جوزي أو أبويا، وأنا اللي بحسه بقوله على طول ومبستناش، وجوزي كان هيتجنن مني هو مكنش عايز يرد.

كما كشفت لقاء الخميسي، كواليس فترة تدريب زوجها في نادي الزمالك، قائلة: هو عارف أنه داخل في مرحلة صعبة وممكن في أي وقت ميكملش لأن أي مدرب بيتغير، وهما متعودين على مدرب أجبني والأجنبي بيجي بالفريق بتاعه، ده كل الموضوع.

رفضت فيلم احكي يا شهرزاد بسبب مشهد في السرير

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن علاقتها بزوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، كما كشفت عن رفضها فيلم إحكي يا شهرزاد، وفيلم سكوت هنصور، بسبب المشاهد الجريئة.

وأضافت :"ممكن أكون أثرت على زوجي محمد منصف في حاجة ولكن مش المسيرة، ولكن وقت ما اتجوزني الجماهير هاجمته أنه ليه ممثلة زمان كانت وقتها فضيحة أنه يتجوز ممثلة، وأنا زوجي مأثرش فيا زي ما أنا أثرت فيه، ولادي اللي أثروا فيا جامد"

لقاء الخميسي: لو كنت قبلت ده كان هيحصل لجوزي مشاكل

وتابعت، قائلة:" اللي جوزي رفضه أنا كمان كنت هرفضه، وأنا مش واخدة على المشاهد المنفتحة الزيادة، وفيلم إحكي يا شهرزاد اتعرض عليا دور المحامية اللي كانت قصاد أستاذ محمود حميدة، وكان في مشهد على السرير واللي رشحني أستاذ وحيد حامد الله يرحمه، وقابلته وقولتله مش هقدر أعمله علشان مشهد على السرير، قالي أنتي بتهزري أنتي بترفضي فيلم لـ وحيد حامد وأنا شايفك نجمة؟ قولتله لأ أنا مش برفض فيلم لو حضرتك شيلت المشهد ده همثل، قالي مش أنتي اللي هتقولي لي أشيل إيه ومشيليش إيه"

وأستكملت لقاء الخميسي، قائلاً: لو كنت قبلت ده كان هيحصل لجوزي مشاكل، خاصة أن جمهور الزمالك كان بيشتم أنه اتجوز ممثلة، في أعمال مهمة جدًا رفضتها وقعدت أعيط أسبوع في البيت بسبب مشاهد، ورفضت فيلم سكوت هنصور مع يوسف شاهين وكنت هموت، رفضت الفيلم بسبب مشهد بوسة، وروبي هي اللي عملت الدور.

وأضافت: لو رجع بيا الزمن لو مفيش بوسة في الفيلم هقبله، وأنا مبقولش أن اللي هيعمل ده مش كويس، ولكن أنا مش هقدر، والفيلم التاني إحكي يا شهرزاد مشهد كان بالنسبة ليا تقيل أوي ووقتها كنت متجوزة، ولو المشهد ده كنت عملته محمد عبد المنصف كان هيقعد في البيت.

«بسمع النقشبندي».. لقاء الخميسي: مش محتاجة حد يشرحلي حاجة عن الدين

قالت الفنانة لقاء الخميسي، "أنا بحب أسمع النقشبندي، لكن مبحبش أسمع حد بيتكلم عن الدين،

أنا عيشت في بلد مش محتاجة حد يشرحلي حاجة عن الدين، لأن لما كنت في الإمارات كانت التربية الإسلامية جزء من المنهج ويمتحن فيه".



وأضافت ، أنها استمعت للكثير من الدعاة الذين يتحدثون في الدين، ولكنها لم تقتنع بجميع الأشياء.

وتابعت ، قائلة: "الشيخ مصطفى حسني جميل، ومريح وواعٍ ومثقف، ممكن أكون أنا مش مُحجبة، لكن بحب أسمعه جداً، لأن علاقتنا مع ربنا مش خناقة".

لقاء الخميسي تحسم الجدل حول ديانتها: بصلي في الكنيسة

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها مسلمة، ولكن والدتها مسيحية، معلقة "كل شخص بداخله الله، ولكن معتنق ديانته".



وأضافت، قائلة: "جميع الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية، كلهم بيتكلموا بنفس المنطق، ولكن كل دين له شكل في الوقت الذي أنزل فيه".

وتابعت : "أمي كانت بتصوم معانا رمضان، وتصحينا عشان نصلي الفجر، وروحت معاها الكنيسة كتير وصليت، هي نفس الصلاة، ولكن الطقوس والطريقة مختلفة، وأنا شايفة أن الشخص المسيحي زي المسلم زي اليهودي".