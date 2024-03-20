لا تعودوا دون صفقة.. عائلات الرهائن الإسرائيليين يغلقون الطريق الرئيسي بتل أبيب- فيديو

أغلق مستوطنون إسرائيليون من عائلات الرهائن والمؤيدين الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب لدعوة الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يرفع المتظاهرون لافتة عليها صور لأعضاء مجلس وزراء الحرب تقول: "إنها مهمتك، لا تعود من قطر دون صفقة".

وأغلق المتظاهرون الطريق المتجه شمالا بالقرب من تقاطع لاجوارديا لمدة 15 دقيقة تقريبا قبل تفريقهم.

وغادر الوفد الإسرائيلي برئاسة مدير جهاز الموساد، ديفيد بارنيا العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، بعد يوم واحد من المحادثات دون تحقيق أي تقدم، لكن الوسطاء "متفائلون بحذر" بشأن استئناف المحادثات بعد أسابيع من الجمود.

وكانت المحادثات غير المباشرة، التي عُقدت بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية، هي الأولى التي تُعقد في الدوحة على هذا المستوى منذ أشهر؛ بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي بالدوحة: "نحن متفائلون بحذر باستئناف المحادثات… ما زال من السابق لأوانه الإعلان عن أي نجاحات".

وأضاف الأنصاري أن مغادرة ديفيد بارنيا لا تعني أن المحادثات انتهت، حيث تواصل الفرق الفنية مناقشة معايير الاقتراح المكون من ثلاث مراحل، والذي يتم التفاوض عليه حاليا.

وقال الأنصاري إن الخطوة التالية هي إرسال اقتراح إسرائيل المقابل لاقتراح حماس.

ومنذ الهدنة الأخيرة في نوفمبر الماضي، رفضت حماس وإسرائيل العديد من المقترحات، وواجهت المحادثات حالة من الجمود. ورفضت إسرائيل إرسال وفدها إلى اجتماع وساطة في مصر هذا الشهر، ووصفت مطالب حماس بأنها "سخيفة"، في حين أبقت حركة حماس الوسطاء ينتظرون عدة أيام لإرسال اقتراحها الأخير.