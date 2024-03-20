خرج بكفالة مليون يورو.. نجم برشلونة السابق ينتظر حكما في قضية اغتصاب

يواجه نجم نادي برشلونة الإسباني السابق داني الفيس حكم قضائي قاسي بسبب اتهامه بتهمة الاغتصاب بينما قرر القضاء الاسباني الافراج المؤقت عن اللاعب.





ووافق القضاء الإسباني اليوم الأربعاء على الإفراج الموقّت عن البرازيلي داني ألفيس النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.

وجاء القرار بعد يومٍ من مطالبة محامية ألفيس بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير بعد توقيفه في يناير 2023.

وأعلنت محكمة في برشلونة أنها ستصادر «جوازي سفر اللاعب البرازيلي والإسباني».

ولا يزال من الممكن استئناف القرار الذي لم يتخذ بالإجماع، وأقرت المحكمة إلزامه بالمثول أمام المحكمة أسبوعيا.

كما فرضت المحكمة أمرا يمنع ألفيس من الاقتراب من الضحية.

من ناحية أخرى، فإن الطعون المقدّمة من قبل الادعاء وألفيس بشأن الحكم نفسه سيتم إصدارها لاحقاً، ومن خلال محكمة أخرى.

وحُكم على ألفيس في 22 فبراير بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة، فضلاً عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.

وفرضت المحكمة على ألفيس الرقابة لخمس سنوات بعد الإفراج عنه، ومنعه من الاقتراب من الضحية لمدة تسع سنوات ونصف سنة.

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة تسع سنوات للفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تليها 10 سنوات من المراقبة.