ضربات متتالية للعملة الخضراء.. الجنيه يكشر عن أنيابه أمام الدولار في الأسواق |تفاصيل

ارتفاعات متتالية لأداء الجنيه المصري نتيجة الانفراجه في أزمة نقص العملة الأجنبية، بجانب الدعم الأخير لحزم الاستثمارات والتمويلات والتدفقات النقدية الجديدة.

الجنيه والدولار

الجنيه يرتفع أمام الدولار

ويواصل الجنيه الصعود أمام الدولار الأمريكي في كافة تعاملات البنوك المحلية، ليرتفع "الجنيه" بحوالي 3.06 جنيه بما نسبته 6.09% بعد مرور أسبوعين على تحرير سعر الصرف، ليكون سعر الدولار في الوقت الجاري أقل من 47 جنيها بعدما وصل لأعلى سعر منذ تحرير سعر الصرف وهو 50 جنيها.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري إلى 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، مقابل مستويات بين 50.10 للشراء و50.20 للبيع عقب تحرير سعر الصرف.

وهبط سعر الدولار في بنك مصر إلى 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، مقابل 50.50 جنيه في الشراء و50.60 جنيه في البيع.

ونزل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري إلى 47.01 في الشراء و47.15 في البيع، من مستويات بين 49.43 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع بنهاية اليوم الذي جرى فيه تحرير سعر الصرف.

وارتفع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم لـ47.15 جنيه في شراء الدولار وعند 47.25 جنيه في البيع، مقابل مستويات بين 50.35 و50.45، شراء وبيع على الترتيب يوم الأربعاء 6 مارس 2024.

الجنيه والدولار

القضاء على السوق السوداء

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن ارتفاع الجنيه المصري بعد أيام من تحرير سعر الصرف يدل ان الذي كان يحدث في السوق الصرف المصرية كانت عشوائية وتأتي لصالح التجار على حساب الاقتصاد المصري وعلى حساب المواطن.

وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا أتى نتيجة عدم وجود سعريين للدولار والقضاء تماما على السوق السوداء للدولار هو بالفعل أحد مكتسبات الاقتصاد المصري من تحرير سعر الصرف وهذا الذي رفع قيمة الجنيه امام الدولار بـ 6% وخلال الفترة القادمة سنشهد ارتفاع جديد للجنية امام الدولار بأكثر من ذلك بكثير.

وتابع: تم بالفعل التحكم في السوق المصرفي وزاد تحويلات المصريين بالخارج نتيجة عدم وجود سوق اخر للدولار بخلاف السوق المصرفية، بالإضافة بقيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة والشهادات وهذا عمل على جذب الأموال للاستثمار داخل البنوك.

تقارير إيجابية لصالح الاقتصاد

واختتم: الدولة استطاعت ان تجذب المزيد من العملة الأجنبية سواء استثمارات مباشرة او باتفاق صندوق النقد الدولي او ما تم مع الاتحاد الأوروبي فكل هذا إيجابيات تصب في صالح الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات الكلية من المؤسسات العالمية التي تصدر تقارير إيجابية لصالح الاقتصاد المصري واخرها وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني التي عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.

الدكتور خالد الشافعي

توقعات بارتفاع الجنيه المصري

وتنوعت توقعات بنوك الاستثمار ومؤسسات التصنيف الائتماني عن تحركات الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خاصة في ظل ترقب البلاد لحزمة تمويل ومساعدات تقدر بـ 47.26 مليار دولار، تتوزع بين 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، 7.4 مليار يورو "8.06 مليار دولار" من الاتحاد الأوروبي، ونحو 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي، و24 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه عند 52 جنيها بنهاية يونيو المقبل، وعند 54 جنيها بنهاية شهر يونيو من العام 2025.

ويتوقع بنك الاستثمار البريطاني “HSBC” أن يرتفع الجنيه المصري مستقبلا أمام الدولار بين 40 و45 جنيها لكل دولار.

كما يري بنك الاستثمار مورجان ستانلي أن الجنيه المصري سيرتفع أمام الدولار عند 45 جنيهاً لكل دولار.

ويرجح بنك الاستثمار جولدمان ساكس انخفاض الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في التعاملات الرسمية بالبنوك لـ40 جنيها.