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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخص مروان البرغوثي.. رسالة تحذير عاجلة من كتائب شهداء الأقصى لقوات الاحتلال

أرشيفي
أرشيفي

حذرت المقاومة الفلسطينية “كتائب شهداء الأقصى”، قوات الاحتلال محملة إياها المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة القائد مروان البرغوثي وكل الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى أن العبث في هذا الملف خطير جداً.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 100 شهيد في 8 مجازر ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر خَلَّفت أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد.

ويهدف الاحتلال من وراء عمليات القتل والمجازر بحق الباحثين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية إلى تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة لذلك، وكذلك يهدف إلى محاولات لنشر الفوضى والفلتان الأمني والفراغ الإداري في قطاع غزة، غير أن ذلك فشل فشلاً ذريعاً بالتزامن مع حالة الإدراك والوعي الشعبي لمخططات الاحتلال بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة .

وأعرب المكتب عن أشد عبارات الاستنكار والإدانة للإرهاب الإسرائيلي ولجرائمه المستمرة ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

وأدان كذلك بأشد العبارات الاصطفاف الأمريكي وبعض دول الغرب إلى جانب الاحتلال في هذه الحرب والانخراط فيها، وحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال نفسه المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، خاصة بحق الباحثين عن الغذاء والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

ودعا الإعلام الحكومي بغزة، المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر إلى إدانة جرائم الاحتلال المتتالية، مطالبا بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق شعبنا الفلسطيني والمدنيين والأطفال والنساء.

 

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