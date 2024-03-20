عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع المغربي وليد ازارو

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جزءا من تصريحات سيد مصطفى وكيل اللاعب المغربي وليد أزارو، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب أحمد حسن: "بعض وكلاء اللاعبين تحدثوا معنا من أجل انضمام وليد أزارو إلى نادي الزمالك".

كان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني على شرح برنامج تدريب اليوم للاعبين، ومنحهم بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في التدريب، وطالب جوميز اللاعبين بضرورة التركيز واستغلال فترة التوقف بشكل جيد.

واستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم بعدما حصل الفريق على راحة سلبية بالأمس بناء على قرار الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

البرتغالي البرتغالى جوزيه جوميز الكونفدرالية الإفريقية المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيد مصطفى مودرن فيوتشر وكلاء اللاعبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

اشتعال النيران في أتوبيس بفيصل عقب اصطدامه بسيارة أجرة.. صور وفيديو

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

ترشيحاتنا

نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح لكن الأمر سيستغرق وقتا

"سكر" و"بط" جوائز للفائزين| الدورات الرمضانية في مصر "حاجة تانية".. تفاصيل كوميدية

المنوفية أهل الكرم.. شباب الخير يوزعون وجبات إفطار على المسافرين بالقطارات|شاهد

لعب أطفال وخناقة ستات انتهت بكارثة.. مقتـ.ل شاب في مشاجرة بالوراق

عاجل.. إغلاق قضية التمويلات الأجنبية نهائيا ورفع المتهمين من قوائم المنع والتحفظ

ناجي شحاتة يكشف لـ«صدى البلد» رأيه في ثورتي 25 يناير و30 يونيو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطور مفاجئ في أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون | ماذا حدث؟

بمكياج لافت.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

في رمضان| موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى بأفريقيا والقنوات الناقلة لها

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ