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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قياديين في حركة الجهاد الإسلامي في جنين| تفاصيل

استهداف القياديين
استهداف القياديين في الجهاد الإسلامي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه اغتال عنصرين بارزين تابعين لـ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في منطقة جنين، عبر غارة جوية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له عبر صفحته على منصة إكس، إنه في إطار نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك، أغارت طائرة لسلاح الجو على سيارة استقلها عنصران بارزان تابعان للجهاد الإسلامي في منطقة جنين.

وأضاف: خلال الغارة تم القضاء على المدعو أحمد بركات الذي ارتكب عملية إطلاق النار في حيرميش في مايو 2023 التي أسفرت عن مقتل المواطن مئير تاماري، كما تمت مهاجمة المدعو محمد حواشين، قائد خلية للجهاد الإسلامي في جنين، وعنصرين آخرين غيرهما.

وأوضح أدرعي: "كان العنصران اللذان تمت مهاجمتهما يروجان هذه الأيام أيضًا لارتكاب عمليات عسكرية كبيرة وعمليات في إسرائيل".

وتابع: "كما كان الاثنين وراء محاولة إدخال شخص إلى قلب إسرائيل وتنفيذ عملية عسكرية، ووجها العملية بعبوة ناسفة التي استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، والتي أسفرت عن إصابة 7 جنود بجروح في محيط مفرق حوميش".

https://x.com/AvichayAdraee/status/1770502087878557702?s=20

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