حفل إنشاد وغناء ديني في مكتبة القاهرة الكبرى.. غدا

تقدم مكتبة القاهرة الكبرى، تحت إشراف يحيى رياض يوسف القائم بأعمال مدير عام المكتبة، وجبة ثقافية متعددة الفنون خلال شهر رمضان الحالي بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك؛ حيث يقام غدا، حفل إنشاد وغناء دينيا بعنوان "عالم الصوفية الرائع" مع ضيفة اللقاء الأديبة "مروة تليمة".

يأتي حفل الإنشاد بالمكتبة للمنشدين والمبتهلين، مع تقديم فقرات فنية للابتهالات والتواشيح والمقامات في إطار أنشطة القاهرة الكبرى المتعددة في جميع المجالات ودعم المواهب الإنشادية في مصر والوطن العربي.

وتقدم عدد من الفنون - خلال شهر رمضان الحالي بمقر المكتبة بالزمالك - بعنوان "رمضان يجمعنا"، التي انطلقت يوم السبت الماضي، منها حفل فني لذوى القدرات الخاصة، وهذا النوع من الفن يحتاج لتدريب طويل، خاصة للأطفال ذوى الهمم.

وسبق للمكتبة أن قدمت فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة العامة وأسر ذوى الهمم "القدرات الخاصة" في الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، باستعراضات فريق مسرح المرح لذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة، ثم فقرات فرقة الإنشاد الديني بقيادة المنشد صادق محسن ثم فقرات فنية لخيال الظل.