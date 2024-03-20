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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكيلو بـ 350 جنيها والكبدة 450.. تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق

اسعار اللحوم
اسعار اللحوم

رصدت عدسة صدى البلد أسعار اللحوم بالأسواق، وقال محمد فريد إن اللحوم سجلت  استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الحالية، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البلدي 350 جنيهًا، في حين بلغ سعر الكبدة البلدي 450 جنيهًا.

 

وأضاف فريد أما بالنسبة للحم البقر البرازيلي، فقد سجل سعرًا يتراوح بين 280 و320 جنيهًا.

 

 وبالنسبة للحم الهندي، فقد بلغ سعر اللحم المفروم حوالي 290 جنيهًا، وسعر الكندوز حوالي 390 جنيهًا، وأما اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر، فقد سجل سعرًا يبلغ حوالي 330 جنيهًا للكيلو.

وفيما يتعلق باللحم الجملي، فقد سجل سعرًا يتراوح بين 300 و350 جنيهًا، وسجل سعر البرجر 350 جنيهًا، وسعر الكبدة الكندوز 400 جنيه في المنافذ، أما اللحم الضأن البرقي، فقد سجل سعرًا يبلغ حوالي 450 جنيهًا.

 

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وقد تختلف في الأماكن المختلفة، وينبغي التحقق من الأسعار الحالية في المحلات المحلية قبل الشراء.

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