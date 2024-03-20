بلوجر راحت البيت للتانية وضربتها| فيديو تيك توك ينتهي بخناقة بحدائق الأهرام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 أشخاص بينهم اثنان بلوجرات بسبب نشوب مشادة بينهما عبر تطبيق التيك توك وتطور الأمر لحضور إحداهما للأخرى بمسكنها بحدائق الأهرام والتشابك معها بالأيدي.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بمنطقة حدائق الأهرام وبالإنتقال والفحـــص تبين نشوب مشادة كلامية بين "إيناس" بلوجر، و"آيه" بلوجر أيضا متخصصة في العناية بالبشرة، عبر تطبيق التيك توك وتعدي بعضهما البعض بالسب والقذف، مما دفع الأولي للذهاب إلي مسكن الثانية برفقتها سيدتين والتعدي علي الطرف الثاني والدتها، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.