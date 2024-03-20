لو معندكش بطاقة تموين.. اشتري عيش بلدي.. تفاصيل

يمثل رغيف العيش البلدي بالنسبة لكل بيت أهمية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها، ويبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الحصول على كارت العيش الجديد خصوصا الفئة التي لا تحمل بطاقة تموين.

ويعد سعر الخبز البلدي داخل الكارت أقل من سعر الخبز السياحي، لكنه أكثر من سعره على بطاقة التموين.

ويوضح صدى البلد، خطوات الحصول على كارت العيش الجديد لغير حاملى البطاقات التموينية:

يستطيع المواطنون الحصول على كارت العيش الجديد مسبق الدفع لشراء الخبز البلدي من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بعد ذلك يجب شحن الكارت بالقيمة التي يرغب المواطن فيها كرصيد، لاستخدامه في شراء العيش المدعم من المخبز البلدي.

لا يوجد مبلغ محدد لشحن كارت العيش مسبق الدفع لشراء الخبز البلدي، إذ يكون للمواطن كامل الحرية في قيمة شحن الكارت، التي يرغب من خلالها في شراء الخبز، ويستطيع المواطنون شحن الكارت بقيمة 20 جنيهات أو 50 جنيها أو 100 جنيه.

كيفية صرف الخبز البلدي من كارت العيش لجميع المواطنين

تبلغ تكلفة رغيف الخبز البلدي 90 قرشًا؛ وذلك وفقا لما صرح به عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، ولكن حتى الآن لم تحدد الوزارة سعر رغيف العيش بالكارت لغير حاملي البطاقة التموينية بشكل رسمي.

أوضحت التموين أن سعر رغيف الخبز بنظام كارت العيش الجديد كالاتي:

-شحن كارت العيش الجديد بـ20 جنيهًا يتيح 25 رغيفًا.

-شحن كارت العيش الجديد بـ50 جنيهًا يتيح 62 رغيفا.

-شحن كارت العيش الجديد بـ100 جنيه يتيح 124 رغيفًا.