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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

 الجنيه يضغط على الدولار في البنوك|سعر الأخضر رسميًا بعد تراجعه عن الـ47

الدولار
الدولار

استمر التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن يوم 11 رمضان، استكمالا لتراجع مستمر على مدار الأيام الماضية، إذ سجل هبوطا قويا إلى أقل من 47 جنيه لأول مرة في البنك الأهلي المصري، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك الأربعاء الماضي، محققا تراجع بنحو 4 جنيهات كاملة، وسط توقف كامل للسوق السوداء، ومتوجها إلى 45 جنيها بقوة.

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

ويذكر انه 6 مارس الجاري قفز السعر إلى نحو 50.58 جنيه ،على خلفية تحرير سعر الصرف، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية في رحلة صعود للجنيه المصري، بالتزامن مع اعلان الحكومة ارتفع التخلي عند الدولار للبنوك والصرافة مع تراجع الطلب على الأخضر بعد توافره.

وبعد إعلان المركزي تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، ارتفع بعدها في البنوك إلى 50.58 كأعلى سعر 6 مارس، ويتراجع مجددا مع إعلان الحكومة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يوفر لمصر تمويلا بقيمة إجمالية نحو 9.2 مليار دولار.

الدولار

4 مليارات جنيه

في نفس الوقت، أعلنت أمس  شركتا الصرافة (الأهلي للصرافة ومصر للصرافة) التابعتان للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، نجاحهما في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس - خلال "13 يوما" تتخطى ما قيمته 4 مليارات و46 مليون جنيه.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 46.93 للشراء و 47.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 46.94  جنيه للشراء و 47.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وبعد هذه الخطوة نجح المركزي في  القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لتنتهي السوق الموازية رسميا.

الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الملايين يوميا عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات ، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، ليعاود التراجع مجددا.

40 جنيها

وكشف مجموعة من الخبراء أن الفضل الأساسي لتراجع سعر الدولار يرجع إلى آلية السعر المرن، التي ينتهجها البنك المركزي مؤخرا، والتي أدت لتحقيق نجاح كبير، وتراجع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 47 جنيها وسط توقعات باستمرار هذا التراجع حتى يصل إلى 40 جنيها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب توقعاته

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 46.88 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  46.93  جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 46.94   جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  46.9  جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47 جنيه للبيع
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