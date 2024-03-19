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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، على مستوى جميع البنوك العاملة في مصر.

وهبط سعر الدولار في عدد من البنوك إلى أقل من 47 جنيها بعد أن تجاوز الـ 50 جنيها بداية الشهر الجاري.

أسعار الدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية سجل 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادات 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي سجل 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 

سعر الدولار في كريدي أجريكول سجل 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  سجل 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد سجل 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي سجل 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الامارات دبي الوطني  سجل 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  سجل 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد سجل 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي الوطني  سجل 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

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