نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

حرصت نقابة المهن التمثيلية، على نعي والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس 21 مارس، ويشيع جثمانها ظهر اليوم.

وكتبت الصفحة الرسمية للنقابة عبر فيسبوك: «تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة زوجة الفنان الكبير / فريد شوقى ووالدة كلاً من الفنانة / رانيا فريد شوقي ، والمخرجة عبير فريد شوقي .. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحله ؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون».

وفاة والدة رانيا فريد شوقي

توفيت منذ قليل والدة الفنانة رانيا فريد شوقي.

وكتبت الفنانة ناهد السباعي علي حسابها الشخصي:إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلي رحمة الله أرملة جدي السيدة سهير ترك ووالدة خالتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي.

جنازة والدة رانيا فريد شوقي

وقررت أسرة الفنانة رانيا فريد شوقي، تشييع جثمان والدة الفنانة ظهر اليوم الخميس، من مسجد عبد الرحمن الكواكبي بالعجوزة.

تصريحات رانيا فريد شوقي

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي أنها تعرضت للسحر من قبل وأنها أكتشفت الأمر عن طريق الصدفة.

وأضافت رانيا فريد شوقي فى تصريحات تليفزيونية، أنها اكتشفت وجود السحر أثناء أنتقالها لمنزل جديد ، ولم تتوقع أنه سحر.

واستكملت رانيا فريد شوقي ، معلقة: لقيت حاجة غريبة كان كيس كله دبابيس وجواه دبابيس وافتكرت العيال بتلعب مكتشفتوش غير لما عزلت البيت التاني ، وكان عندي واحدة صاحبتي قالتلي دا عمل وشكله مش طبيعي.