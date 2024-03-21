الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن طائرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دمرت طائرة مسيرة وزورق تابعين لجماعة الحوثي أمس الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الحوثي.

وكشفت بيانات بريطانية عن زيادة ملحوظة في الحوادث الأمنية البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن بنسبة 475% منذ بدء هجمات جماعة الحوثي اليمنية.

وكشف الجنرال جو بلاك، من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إلى أن عدد الحوادث اليومي يتراوح بين 6 إلى 7 حوادث باليوم، مقارنة بحادث واحد كل أسبوعين أو ثلاثة سابقًا.

ووصف بلاك الوضع الحالي بأنه "تطور غير مسبوق"، مشيرًا إلى استمرار الهجمات التي تستهدف السفن ذات الصلة بإسرائيل، وأن هجمات الحوثيين لن تتوقف إلا بتوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لدى شركة فيتول لتجارة الطاقة والسلع إن قطاع الشحن يستهلك 100 ألف برميل وقود إضافية يوميا للإبحار لمسافات أطول تجنبا لعبور البحر الأحمر.

وأضاف هاردي أن المسافة الإجمالية التي تبحرها السفن تزيد نحو ثلاثة بالمئة على ما كانت عليه قبل بدء جماعة الحوثي اليمنية شن الهجمات على حركة الشحن.

وذكر أن حركة مرور ناقلات النفط في البحر الأحمر مرتفعة اليوم عما كانت عليه منذ خمس سنوات، لكن الصراعات العالمية أحدثت تحولات في تدفقات التجارة العالمية.

وتابع خلال جلسة حوارية في مؤتمر (سيرا ويك) للطاقة المنعقد في هيوستون بولاية تكساس "كان علينا إعادة تغيير مسارات كثيرة في جميع الأنحاء".

وأردف "ثمة مزيد من التحركات غير المعتادة تحدث اليوم عما كانت عليه في 2019".