أخبار الفن| وفاة والدة رانيا فريد شوقي.. أول أجر حصل عليه محمد عبده

وفاة والدة رانيا فريد شوقي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أول أجر حصل عليه محمد عبده، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

توفيت منذ قليل والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وكتبت الفنانة ناهد السباعي علي حسابها الشخصي:إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلي رحمة الله أرملة جدي السيدة سهير ترك ووالدة خالتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي.

قررت أسرة الفنانة رانيا فريد شوقي، تشييع جثمان والدة الفنانة ظهر اليوم الخميس، من مسجد عبد الرحمن الكواكبي بالعجوزة.

كشف الفنان محمد عبده عن أول أجر حصل عليه خلال لقائه مع عمرو أديب في برنامج BigTime.

وقال :أول أجر كان ١٣٠ ريال في الإذاعة، ولكن تعلمت منها الكثير من الأمور المهمة، ولا أنسى تلك الأيام، وتعلمنا رقابة انفسنا وكيف نغني وما نقوله، وانا ابن الإذاعة.

حلت الفنانة ناهد السباعي ضيفة على برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، مع إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن أحدث أعمالها الفنية في موسم دراما رمضان 2024، وتطرقت للحديث عن مشاركتها في مسلسل «محارب» مع حسن الرداد.

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على خبر وفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس 21 مارس، وتشيع جنازتها ظهر اليوم.

علقت الراقصة بدرة، على حلقتها مع الفنان رامز جلال، في برنامج رامز جاب من الآخر، التي أذيعت أمس الأربعاء عبر قناة mbc مصر الفضائية.

ونشرت الراقصة اللاتينية بدرة صورا لها مع رامز جلال، من حلقة رامز جاب من الآخر، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وعلقت: «كلمة بالاسباني لرامز مش بحبك .. مش بموت فيك».

كتبت الإعلامية أسما شريف منير، منشور مطول لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، علقت فيه على مناسبة عيد الأم التي توافق اليوم الخميس 21 مارس.