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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار عاجل ببدء امتحانات شهر مارس لطلاب مدارس القاهرة 26 مارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة منذ قليل قرارا عاجلا لطلاب جميع مدارس المحافظة بشأن امتحانات شهر مارس 2024

حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عقد  امتحانات شهر مارس 2024 لجميع المراحل بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 مارس 2024

ومن المقرر أن تعقد امتحانات شهر مارس 2024 في الأجزاء المقررة خلال شهر مارس فقط، وتكون أسئلتها مبسطة ،  ويتم وضع امتحانات شهر مارس 2024 بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.

وتستهدف امتحانات شهر مارس 2024 تقييم الطلاب في المقررات التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي الثاني، وتكون على مستوى المدرسة.

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وتعقد امتحانات شهر مارس 2024 في الأسبوع الأخير من شهر مارس وفقا للجداول المعلنة في كل مدرسة.

جدول امتحانات شهر مارس 2024 

وتتولى المديريات التعليمية والادارات التعليمية والمدارس ، إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2024، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتعقد امتحانات شهر مارس 2024 في جميع المحافظات خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس وفقا للجداول المعلنة في كل مدرسة.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم إلزام جميع مديريات التربية والتعليم باستغلال جميع الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة كل مديرية، لطباعة الامتحانات الشهرية بالإدارات التعليمية، وتذليل أي عقبات في سبيل إتمام الامتحانات الشهرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا يأتي ذلك في ضوء دراسة الاعتمادات المتاحة ببند 3/1 مواد خام أخرى المختص بشراء الأوراق اللازمة لطباعة الامتحانات بموازنات مديريات التربية والتعليم وجميع الموارد المتاحة الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وكثرت شكاوى المدارس خلال الأعوام الدراسية الماضية، من ارتفاع تكاليف تصوير أوراق الامتحانات الشهرية، ما دفع بعض المدارس لجمع مبالغ من الطلاب لتوفير تكاليف طباعة الامتحانات الشهرية.

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